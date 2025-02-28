Представлен необычный смартфон, превращающийся в экшн-камеру

Компания Infinix представила Mini Tri-Fold ZERO — концептуальную раскладушку, которая способна складываться втрое. Это первый в мире Flip-смартфон подобного формата, сообщает Hi-Tech Mail.

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Infinix Mini Tri-Fold ZERO выполнен в форме классической раскладушки, но с возможностью складываться в двух местах вместо одного. В зависимости от того, как разложен смартфон, меняются и его функции.

В полностью разложенном виде устройство становится классическим вытянутым смартфоном с большим экраном, а если сложить только нижнюю часть, его можно использовать для просмотра вертикальных видео или съемки без помощи рук.

В полностью сложенном состоянии Mini Tri-Fold ZERO превращается в компактный девайс, который можно использовать как экшн-камеру, например, при поездках на велосипеде. Компания разработала специальное крепление для Mini Tri-Fold ZERO, позволяющее фиксировать устройство на груди или на руле велосипеда.

На данный момент Mini Tri-Fold ZERO не является коммерчески доступным продуктом. Характеристики и цены устройства пока не объявлены. Вероятно, демонстрационный образец будет представлен на выставке MWC 2025 в Барселоне.