Последняя магнитная буря поставила ученых в тупик

Сразу два фактора могли вызвать слабую магнитную бурю, продолжающуюся около суток, сообщили в пятницу в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

© Naukatv.ru

Во-первых, до 2 марта наша планета остается в зоне действия корональной дыры. Во-вторых, до Земли дошло вещество, выброшенное Солнцем 25 февраля в результате вспышки M3.6.

«Так как выброс слабый, то его влияние выражено нечетко, и разделить эти два фактора непросто. На данный момент даже не вполне ясно, находится ли вещество выброса еще около Земли, или оно уже покинуло орбиту», — говорится в сообщении.

Геомагнитные возмущения усилились с приходом выброса днем 27 февраля, достигнув 2 баллов из пяти; ночью была зафиксирована буря уровня 1. По прогнозам, такой умеренно неспокойной космическая погода останется до 2 марта.

Ввиду слабого уровня возмущений об их влиянии на технику и спутники, не говоря уже о метеозависимых, речи не идет. Полярные сияния маловероятны из-за доминирующего положительного направления магнитного поля Земли; впрочем, его знак может поменяться.