Названо время наступления нового ледникового периода на Земле

Международная группа исследователей проанализировала периодичность смены ледниковых периодов и потеплений на Земле. Этот процесс связали с изменениями орбиты Земли вокруг Солнца. Исследование позволило сделать прогноз, когда наступит очередной ледниковый период.

Ученые собрали данные об изменениях климата на планете за миллион лет. Они учли изменения в размерах ледяных щитов в Северном полушарии и температуру глубоководных областей океана. Затем результаты сопоставили с циклическими изменениями формы орбиты Земли вокруг Солнца, ее колебаниями и углом наклона оси.

Исследователям удалось обнаружить закономерность между ледниковыми и умеренно теплыми периодами. Один тип изменений орбиты Земли оказался связан с завершением ледниковых периодов, другой с их началом.

Ученые установили, что в настоящее время планета находится в середине периода стабильного межледниковья. Новый ледниковый период должен наступить через 10 тысяч лет. Однако на него могут повлиять изменения климата, связанные с деятельностью человека. Выбросы парниковых газов уже изменили естественное течение ледниковых циклов и, скорее всего, вызовут долгосрочные последствия.

Команда намерена использовать полученные результаты для создания базовой модели естественного климата Земли на следующие 10-20 тысяч лет. Это позволит более точно оценить и антропогенные изменения климата в будущем, сообщает Science.

Ранее на экваторе нашли следы крупнейшего оледенения в истории Земли. Около 700 млн лет наступила эпоха «Земли-снежка, когда нашу планету покрыли ледяные щиты. Новые данные показали, что они достигли центра континентов. Считается, что оледенение дало импульс к развитию сложной жизни. До него на планете существовали только примитивные микроорганизмы.