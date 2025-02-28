Исследование выявило причины, почему пользователи грубят ИИ

Исследовательская группа Future провела опрос среди пользователей из США и Великобритании, чтобы выяснить, как вежливо они общаются с ИИ. Оказалось, что вежливых пользователей намного больше, сообщает TechRadar.

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Среди 67% американских пользователей, которые всегда проявляют вежливость к ИИ, 82% считают, что такое поведение правильно, независимо от того, является ли собеседник одушевленным. Остальные 18% этой группы следуют правилам вежливости на случай возможного восстания машин.

При этом 33% опрошенных не соблюдают нормы вежливости, объясняют это тем, что не видят в этом смысла. Остальные предпочитают формулировать свои запросы кратко, не тратя время на лишние слова.

Примерно две трети (71%) опрошенных британцев всегда проявляют вежливость при общении с ИИ. Из них 83% всегда говорят «пожалуйста» и «спасибо», считая это правильным, в то время как 17% следуют нормам вежливости из-за страха перед возможным восстанием машин.

Среди 29% британцев, которые не утруждают себя соблюдением вежливости, примерно треть не видит в этом смысла, а остальные просто хотят сэкономить время.