Apple попыталась оправдаться за отсутствие MagSafe в iPhone 16e

Apple объяснила, почему в iPhone 16e нет поддержки MagSafe: компания уверяет, что большинству пользователей эта функция попросту не нужна.

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По словам представителей компании, основная аудитория 16e заряжает смартфоны исключительно по кабелю и не использует беспроводную зарядку.

Однако у критиков есть сомнения в этой аргументации. Как отмечает обозреватель Джон Грубер, пользователи iPhone SE, которых Apple, вероятно, рассматривает как ключевую аудиторию 16e, действительно заряжали устройства по кабелю — но не потому, что так удобнее, а потому что предыдущие SE никогда не поддерживали MagSafe.

Кроме того, MagSafe нужен не только для зарядки: многие используют его для крепления смартфона в автомобиле, подключения аксессуаров вроде кошельков и подставок.

Apple же, похоже, делает выводы исключительно из прошлых привычек пользователей, не учитывая, что они могли бы смениться, если бы у них был доступ к MagSafe.