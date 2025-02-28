СМИ: DeepSeek бросила вызов всему американскому рынку ИИ

Китайская компания DeepSeek изменила мировой рынок искусственного интеллекта (ИИ) и поставила под угрозу лидерство США в этой сфере. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

По его оценке, DeepSeek прокладывает путь к доминированию Китая на мировом рынке ИИ. Технологии искусственного интеллекта могут обеспечить преимущество в военной сфере, что только усиливает важность достижений в этой области, отмечает издание.

DeepSeek сопоставима по производительности с моделями ChatGPT и Claude американских корпораций OpenAI и Anthropic, но отличается при этом значительно более низкой стоимостью.

Как отмечается в публикации, если США и их союзники не ускорят разработку собственных языковых моделей с открытым исходным кодом, Китай займет лидирующие позиции в области ИИ, а Запад навсегда потеряет технологическое превосходство.

Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT. При этом разработчики китайского чат-бота указывают, что потратили всего $5,6 млн и использовали устаревшие чипы для обучения модели.

Чат-бот DeepSeek быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что стоимость западных компаний - лидеров в сфере ИИ переоценена.