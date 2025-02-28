Блогер сравнил камеры в среднебюджетниках Redmi, Honor, OnePlus и Vivo

Ведущий YouTube-канала Dariusz Tech продемонстрировал, насколько хороши в записи фото и видео разные модели среднего класса от Redmi, Honor, OnePlus, Vivo.

© YouTube/Dariusz Tech

Redmi Note 14 Pro+ может записывать видео на селфи-камеру максимум в 1080p 60 к/с, Honor 200 — в 4К 30 к/с, OnePlus 13R — в 1080p 30 к/с (но у него есть портретный режим), Vivo V50 — в 4К 30 к/с (и тоже с портретным режимом).

Видеосъёмка с зумом лучше всего по качеству у Honor, а хуже всего — у Vivo. На основную камеру все устройства могут снимать в 4К, но с 60 FPS — только OnePlus.

Примеры фото — ниже.

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

Вывод

На OnePlus 13R получались очень хорошие портретные снимки и фото в ночном режиме. Точность цветопередачи лучшей была на Honor 200. Однако нужно понимать, что из всех протестированных OnePlus самый дорогой и с более мощным процессором и другими характеристиками. Ведущий также был немного разочарован качеством камер у Redmi Note 14 Pro+. Vivo V50 показал себя неплохо, но мог бы и лучше, особенно при съёмке с зумом.