Названы плюсы и минусы складного Oppo Find N5

В одном из выпусков на YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказали о плюсах и минусах нового Oppo Find N5.

© YouTube/ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Oppo Find N5 — это на сегодня самая тонкая раскладушка в мире. Её толщина — менее 9 мм. Также это первый складной смартфон на Snapdragon 8 Elite.

По сравнению с конкурентами у новинки складка заметна меньше всего. Смартфон держит угол практически в любом положении при раскрытии или закрытии.

Работает смартфон на самом мощном на сегодня процессоре. Его производительности вам точно хватит года на 4. Хотя по сравнению с 8-ядерным процессором здесь она меньше на 10%.

У Find N5 будет две версии: китайская и сингапурская (глобальная). Из вариантов памяти доступны 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Сканер отпечатков встроен в кнопку питания. Также у вас будет переключатель режимов громкости.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Оба экрана у новинки — с LTPO, частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внешний дисплей имеет разрешение 6,62″, максимальную яркость — 1600 нит. У внутреннего экрана разрешение — 8,12″, пиковая яркость — 2100 нит при HDR.

Оснащён смартфон влагозащитой IPX8 и IPX9. То есть защиты от пыли у него нет.

Аккумулятор у Find N5 — на 5600 мА*ч. В комплекте идёт зарядка на 80 Вт, есть также поддержка беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт.

С примерами фото вы можете ознакомиться выше. Фронтальных камер у смартфона две: на внешнем и внутреннем экранах. Обе — по 8 МП. Записывать видео можно максимум в 4К 60 к/с. В этом режиме можно также переключаться между телевиком и основной камерой.

Вывод

В целом Oppo Find N5 — складной смартфон, который будет закрывать большинство ваших потребностей. Он работает на Snapdragon 8 Elite, является самым тонким складным телефоном, у него минимально заметна складка, очень быстрая система, отличные камеры, производительность, поддержка проводной, беспроводной зарядок.