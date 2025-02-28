Астроном рассказала, кто из россиян увидит полное лунное затмение

Жители и гости Москвы не смогут увидеть лунное затмение, которое произойдет 14 марта 2025 года, из-за неблагоприятных условий. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, отдельные фазы явления можно будет наблюдать в России только на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области. Эксперт уточнила, что затмение происходит тогда, когда Луна находится в фазе полнолуния и попадает в тень Земли.

«Во время затмения Луна не совсем пропадает из виду, а приобретает темный красноватый, бордовый оттенок. Это очень интересное зрелище, если оно происходит при благоприятных условиях», — отметила Рублева.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) до этого назвали «Газете.Ru» главные астрономические события, которые произойдут весной 2025 года. Так, например, в субботу, 29 марта 2025 года жители северных и восточных регионов России смогут увидеть частное солнечное затмение. Луна закроет часть солнечного диска, но для безопасного наблюдения потребуются специальные солнечные фильтры или очки.