На Луну отправили первый дата-центр

Частная компания Lonestar совместно с Phison Electronics отправила на Луну первый в истории дата-центр.

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Миссия, получившая название Freedom, стартовала на ракете Falcon 9 от SpaceX и должна достичь поверхности спутника уже 4 марта.

Этот проект задуман как резервное хранилище данных, которое защитит критически важную информацию от катастроф на Земле.

Лунный дата-центр станет своеобразным «страховым полисом» для цифровой информации, который могут использовать правительства, корпорации и научные организации.

Корпус центра напечатан на 3D-принтере и создан при участии архитекторов из бюро BIG. В качестве хранилища используется твердотельный накопитель Phison Pascari, который способен выдерживать экстремальные температуры, радиацию и перегрузки.

Дата-центр питается от солнечных батарей и использует естественное охлаждение.

Если эксперимент окажется успешным, Lonestar планирует расширить проект и развернуть полноценную систему хранения данных на Луне.