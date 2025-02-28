В России стартовали продажи нового планшета Huawei с матовым дисплеем

В России стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2". В «М.Видео–Эльдорадо» устройство доступно от 99 999 рублей.

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Покупатели, оформившие заказ до 31 марта, получат в подарок стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения и беспроводную мышь.

Новинка оснащена OLED-дисплеем с технологией PaperMatte, уменьшающей блики и нагрузку на зрение. Экран с разрешением 2.8K занимает 94% передней панели. Толщина корпуса составляет всего 5.5 мм, а вес — 580 г.

Планшет поддерживает магнитную клавиатуру HUAWEI и стилус M-Pencil (3-го поколения) с 16 384 уровнями чувствительности. В нем предустановлена компьютерная версия WPS Office с поддержкой клавиатуры, мыши и горячих клавиш.

Аккумулятор на 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку: 25% заряда восполняется за 10 минут, 80% — за 40 минут. В режиме ожидания устройство способно работать до года.

В продаже представлено два варианта: стандартный 12 ГБ/256 ГБ за 99 999 рублей, а также версия PaperMatte 12/512 ГБ за 109 999 рублей.