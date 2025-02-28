Ученые предсказали гигантские цунами из-за таяния ледников в Антарктиде. Их могут вызвать подводные оползни, спровоцированные изменением климата, пишет Nature Communications.

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Специалисты пробурили керны морского дна и обнаружили рыхлые слои отложений, которые уже вызывали массивные волны в океане. Они накрывали берега Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

По данным ученых, эти слои формировались около трех и 15 миллионов лет назад, тогда температура воды вокруг Антарктиды была на три градуса Цельсия выше, чем в настоящее время. Отмирающий фитопланктон откладывался в скользкий осадок, который мог спровоцировать оползень.

Эксперты предупредили, что глобальное потепление климата продолжает вызывать изменения в антарктических ледниках, что повышает риски подводных катастроф.

Ранее ученые из Испании обнаружили значительные выбросы метана в недрах Антарктиды. Они утверждают, что находка может стать «бомбой для климата планеты».