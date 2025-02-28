Китай подтвердил гипотезу о магматическом океане на поверхности Луны

Китайская космическая миссия «Чанъэ-6», которая доставила образцы грунта с обратной стороны Луны, подтвердила гипотезу о магматическом океане на поверхности спутника. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Исследовательская группа из Института геологии Китайской академии геологических наук получила два грамма образцов. Их анализ показал, что состав содержащегося в грунте базальта схож с обеих сторон Луны.

Характеристики базальта подтверждают так называемую модель лунного магматического океана. Согласно теории, на начальном этапе естественный спутник Земли представлял собой магматический сгусток. Однако столкновение с небесным телом могло изменить его геологическую структуру, говорится в исследовании.

Образцы грунта с обратной стороны Луны были доставлены в июне 2024 года. «Чанъэ-6» был запущен в начале мая того же года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8». В начале июня космический аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс — Эйткен.