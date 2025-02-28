Nokia и NASA запустят 4G на Луне

Nokia в сотрудничестве с NASA установит на Луне первую сотовую сеть 4G, которая будет поддерживать будущие лунные миссии и связь с астронавтами. Сеть является частью программы NASA Artemis, цель которой — вернуть людей на Луну к 2027 году и установить там долгосрочное присутствие к 2030-м годам.

© Ferra.ru

Система Nokia содержит все необходимое для сотовой сети, кроме антенны и источника питания. Она разработана таким образом, чтобы выдерживать экстремальные температуры, радиацию и вибрации при запуске и посадке. Антенна будет размещена на лунном шасси, а ее питание будет обеспечиваться солнечными батареями.

Первое испытание этой технологии состоится во время миссии IM-2, которая обеспечит связь между посадочным аппаратом и двумя луноходами. Хотя из-за суровых лунных условий первоначальная сеть может проработать всего несколько дней, Nokia планирует расширить зону покрытия для будущих мест обитания Artemis и скафандров астронавтов.

Однако некоторые ученые опасаются, что радиосигналы сети могут помешать космическим наблюдениям. Nokia получила разрешение на использование сети для миссии IM-2, но для долгосрочного использования может потребоваться корректировка частот.