Apple изменит график выпуска недорогих iPhone

Корпорация Apple намерена выпускать недорогие смартфоны каждый год. Об этом сообщают аналитики агентства CIRP.

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Специалисты отметили, что стартовая стоимость iPhone 16e, представленного 19 февраля, составляет 599 долларов, или около 52 тысяч рублей. Это значительное повышение по сравнению с iPhone SE, который стоил 429 долларов, но все равно ниже стоимости iPhone 16 — 799 долларов. В материале говорится, что теперь Apple будет выпускать подобные гаджеты ежегодно.

В этой связи эксперты CIRP уверены, что в феврале-марте 2026 года американская компания представит iPhone 17e. Девайс окажется дешевле остальных смартфонов серии iPhone 17 и получит многие функции новых устройств.

Специалисты агентства также напомнили о других дешевых телефонах Apple, выпущенных ранее — iPhone 5c и iPhone SE. По их словам, iPhone 5c составил более четверти продаж всех смартфонов Apple в первые несколько кварталов в 2013-2014 годах. На долю актуального iPhone SE за все время его существования на рынке приходилось около 7 процентов. В заключении специалисты CIRP заметили, что Apple необходимо выпускать компромиссные устройства ежегодно, чтобы не терять долю рынка.

27 февраля крупные IT-издания и блогеры опубликовали обзоры нового смартфона Apple. Журналисты отметили достаточную производительность и автономность iPhone 16e, но посетовали относительно наличия одинарной камеры и отсутствия зарядки MagSafe.