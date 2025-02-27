В QLED-телевизорах Hisense не нашли квантовых точек

В новом иске утверждается, что компания Hisense ложно рекламировала свои QLED-телевизоры как оснащенные технологией квантовых точек, хотя на самом деле таковой не было — или было недостаточно для улучшения качества изображения. В иске, поданном 25 февраля 2025 года в суд Нью-Йорка, названы несколько моделей телевизоров Hisense, включая QD5, QD6, QD7 и U7.

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Иск был подан Робертом Мациосом, который купил 43-дюймовый телевизор Hisense QD5 в магазине Best Buy за 159,99 долларов в ноябре. Он утверждает, что был введен в заблуждение маркетингом, который обещал «QLED Quantum Dot Color» для улучшения цветов и качества изображения. В иске утверждается, что реклама Hisense на ее сайте и в розничных магазинах преувеличивала возможности телевизоров.

Ключевым вопросом в деле является определение «значимого» улучшения качества изображения. В иске говорится, что химические тесты могут показать, действительно ли использовались квантовые точки. Однако прямых доказательств в иске не приводится. Истец и его адвокаты требуют суда присяжных.