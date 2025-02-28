Спутники обнаружили «дверь» в Антарктиде

На юго-востоке от японской станции Сева, расположенной в Антарктиде, ученые с помощью спутников обнаружили в леднике «дверной проем».

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— По их словам, это просто айсберг, застрявший на мелководье. Когда он стал таять, у него образовалась странная форма, похожая на дверь, — говорится в сообщении агентства «Кулик».

В ходе экспедиции в Антарктиду исследователи из России, США, Китая и Индии обнаружили загадочные черные саркофаги. Внутри находился горячий металлический цилиндр с тонкими линиями на поверхности. Затем на мониторах лаборатории появилось сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». На следующий день ученые решили спустить саркофаги обратно.

Во время анализа снимков острова Короля Георга со спутника ученые увидели необычный темный проход. Высота находки составляет 22 метра, в ширину объект достигает отметки в 75 метров. При детальном анализе подножья горы специалисты обнаружили ступеньки и даже оставленные человеком следы. До этого проход заметили в 2007 году, но вновь найти его удалось только спустя 15 лет.