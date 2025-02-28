На МКС предложили завезти бактерии с Земли

Американские астробиологи и космические медики предложили обогатить микрофлору на МКС путем завоза бактерий с Земли, что должно снизить число сбоев в работе иммунитета и воспалений кожи среди членов экипажа станции.

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Предложения ученых были опубликованы в статье в научном журнале Cell.

"Новые орбитальные станции будут значительно более комфортными для обитания, если на них будет поддерживаться "земное" разнообразие сообществ микробов, а не стерильная обстановка, подобная той, которая сейчас царит на МКС. Если мы реально хотим научиться жить за пределами Земли, мы не можем этого сделать, взяв в космос с собой лишь небольшую ветвь от всего дерева жизни", - заявил научный сотрудник Университета Калифорнии в Сан-Диего Родольфо Салидо, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу при составлении трехмерной карты микрофлоры, обитающей в разных регионах американского сегмента Международной космической станции. В рамках ее подготовки астробиологи и космические медики изучили свыше 800 образцов микробов, собранных с разных поверхностей на борту МКС американскими участниками 64-й экспедиции, которая началась в октябре 2020 года и закончилась в апреле 2021 года.

Проведенный учеными анализ показал, что бактерий на борту станции встречается достаточно много, однако их видовой состав и разнообразие сильно отличается от того, какие встречаются в среде обитания людей на Земле. Это связано с тем, что большинство бактерий на МКС относятся к числу видов, обитающих на человеческой коже и в других органах тела, а также с тем, что на МКС очень активно применяются антисептики, следы которых были выявлены в большинстве изученных участков американского сегмента станции.

В результате на борту станции фактически отсутствуют микробы, которые встречаются в большом количестве в почве, воде и других природных средах обитания людей на Земле, и при этом было много бактерий, которые часто встречаются на промышленных предприятиях, в офисных помещениях и больницах. В результате на МКС господствует очень несбалансированная микрофлора, что, по мнению исследователей, является одной из причин того, почему члены экспедиций жалуются на необычно частые кожные воспаления и сбои в работе иммунитета.

Ученые предлагают модифицировать микрофлору МКС и будущих космических станций таким образом, чтобы она больше напоминала типичную земную среду и взаимодействовала с организмом людей схожим путем. В перспективе это нормализует работу иммунитета участников экипажа таких станций, однако для этого ученым нужно разработать и проверить на практике подходы, позволяющие поддерживать существование всех ключевых форм земных микробов в космической среде, подытожили исследователи.