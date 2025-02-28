Blue Origin отправит в космос певицу Кэти Перри

Компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила экипаж для следующей миссии New Shepard.

В него вошли певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг и Лорен Санчес — невеста Безоса. Также в полет отправятся ученые Айша Боу и Аманда Нгуен, а также продюсер Керианн Флинн.

Это первый полностью женский экипаж с момента исторической миссии Валентины Терешковой в 1963 году. Однако сам полет будет коротким — всего 10-12 минут.

Миссия станет 31-й для Blue Origin и 11-й с людьми на борту. Компания предлагает аналогичный космический опыт всем желающим — за $150 000 можно оставить депозит и зарезервировать место на будущий суборбитальный полет.