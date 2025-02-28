На Землю доставили первую напечатанную в космосе металлическую деталь

Заготовку, созданную на 3D-принтере по металлу Европейского космического агентства (ESA) на Международной космической станции (МКС), привезли в технический центр ESA в Нидерландах (ESTEC). Она стала первой в истории попавшей на Землю металлической деталью, напечатанной в космосе.

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Принтер, разработанный компанией Airbus и ее партнерами, был установлен в модуле Columbus астронавтом ESA Андреасом Могенсеном в январе 2024 года. В июне устройство успешно создало первый отпечаток — изогнутую линию в форме буквы «S». Летом принтер произвел первый полноценный образец, в декабре — второй.

«Этот новый 3D-принтер, печатающий металлические детали — первый в мире, а интерес к производству в космосе растет. 3D-принтеры на основе полимеров уже были запущены и использовались на борту МКС, используя пластиковый материал, который нагревается в головке принтера, а затем послойно наносится для создания желаемого объекта, — говорит технический специалист ESA Роб Постема. — 3D-печать металла представляет собой более сложную техническую задачу, связанную с гораздо более высокими температурами и плавлением металла с помощью лазера. При этом необходимо обеспечить безопасность экипажа и самой станции — а возможности обслуживания весьма ограничены».

Первый образец будет протестирован в Лаборатории материалов и электронных компонентов ESTEC и сравнен с образцами, напечатанными на Земле, чтобы оценить влияние микрогравитации на процесс печати. Второй образец передадут Датскому техническому университету.

Аддитивное производство деталей и заготовок в космосе становится критически важным по мере того, как космические полеты становятся все более дальними.