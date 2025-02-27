Razer представила игровой ноутбук Blade 18 за $4900

Razer представила последнюю версию своего флагманского ноутбука – Razer Blade 18 (2025). Внешне модель во многом повторяет вариант 2024 года, однако получила ряд значительных обновлений.

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Ключевые особенности

Наиболее заметным нововведением Razer Blade 18 (2025) стала графическая карта серии RTX 50, обеспечивающая поддержку технологии многокадровой генерации NVIDIA. Кроме того, пользователи могут переключаться между двумя режимами экрана: UHD+ (3840 × 2400) и FHD+ (2220 × 1080).

Клавиатура ноутбука претерпела значительные изменения: теперь она использует новый ножничный механизм, который увеличивает ход клавиш на 35% по сравнению с предыдущим поколением. Усилие нажатия составляет 63 грамма. Также добавлена полноразмерная 10-клавишная цифровая панель и двойная светодиодная подсветка каждой клавиши.

В остальном дизайн ноутбука остался практически неизменным.

Экран и производительность

Razer Blade 18 (2025) оснащён 18-дюймовым OLED-дисплеем с двумя режимами работы:

UHD+ (3840 × 2400) с частотой обновления 240 Гц;FHD+ (2220 × 1080) с частотой обновления 440 Гц.

Время отклика экрана – 0,2 мс.

За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 200HX. В зависимости от конфигурации, ноутбук может оснащаться одной из видеокарт серии RTX 50:

RTX 5070 Ti;

RTX 5080;

RTX 5090.

Объём видеопамяти GDDR7-5600 составляет 64 ГБ, а максимальный объём внутреннего накопителя – 4 ТБ (SSD M.2 NVMe PCIe 4.0).

Дополнительные особенности

Ноутбук получил усовершенствованную систему охлаждения, рассчитанную на 280 Вт потребляемой мощности. Среди разъёмов:

Два порта Thunderbolt (включая Thunderbolt 5);HDMI 2.1;

Wi-Fi 7;

Bluetooth 5.4;

Gigabit LAN.

Аудиосистема представлена шестью динамиками, поддерживающими технологию THX Spatial Audio.

Также в ноутбуке установлена 5-мегапиксельная веб-камера с защитной шторкой.

Дата выхода и цена

Приём предзаказов на Razer Blade 18 (2025) стартует уже сегодня. Открытые продажи начнутся 30 апреля.

Стоимость ноутбука варьируется от $3200 до $4900 в зависимости от конфигурации.