62 миллиона за тайну Луны: что NASA запустила на спутник Земли?

26 февраля с площадки Космического центра Кеннеди стартовал очередной рейс ракеты-носителя Falcon 9. Но на этот раз он вывел в космос два примечательных груза: зонд NASA Lunar Trailblazer и «Афину» — посадочный модуль, который будет искать на Луне водяной лед. Портал space.com рассказал об этой миссии подробнее.

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Миссия «Афины» называется IM-2, потому что это второй лунный запуск хьюстонской аэрокосмической компании Intuitive Machines за два года. IM-2 — часть программы NASA Commercial Lunar Payload Services, которая привлекает коммерческих партнеров для доставки научных и технологических грузов ну Луну.

Если точнее, амбициозная миссия «Афины» сосредоточена на изобильных запасах водяного льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, а также возможности эксплуатации этих ресурсов будущими миссиями. Для выполнения этих задач посадочный аппарат транспортирует две машины: мини-ровер под названием MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform) и Grace — «прыгучего» робота, который изучит регион вокруг места посадки.

Для контекста, предыдущая миссия Intuitive Machines, IM-1, прошла чуть более года назад. Аппарат IM-1 «Одиссей» был запущен в феврале 2024 года, тоже в рамках программы CLPS. Он смог приземлиться на Луну, тем самым ознаменовав первую мягкую посадку частного космического аппарата, однако скорость аппарата была слишком велика. Одна из посадочных опор сломалась, из-за чего при посадке аппарат накренился и упал. В результате его антенна оказалась заблокирована, что не позволило NASA получить часть данных.

«Афина» направляется в регион Луны Монс Мутон: ученые предполагают, что там есть достаточные залежи водяного льда для исследований. Если все пройдет по плану, аппарат достигнет лунной орбиты в течение 4-5 дней, а еще через 1,5 суток — приземлится и проработает на Луны примерно 10 дней.

Посадочный модуль доставит на Луну комплекс научной аппаратуры PRIME-1. Он состоит из двух инструментов: дрели TRIDENT и масс спектрометра MSolo. Они будут работать совместно для сбора и анализа образца, забранного из-под поверхности Луны. TRIDENT пробурит скважину глубиной 1 метр, а MSolo проверит образец на наличие воды и углекислого газа.

Тем временем, прыгающий робот Grace, названный в честь математика Грейс Хоппер, должен будет исследовать область диаметром 1,6 км. Машина буде перемещаться прыжками с помощью ускорителей, измерителя инерции, трекера звезд, лидара и камеры. Одной из основных целей робота будет затененное дно кратера неподалеку — подобное окружение недоступно обычным, колесным, луноходам. Но поскольку дно кратера прерывает поле зрения «Афины», в коммуникации Grace и посадочного модуля поможет MAPP: по сути, он организует первую мобильную сеть на Луне.

Что касается Lunar Trailblazer, то аппарат NASA выйдет на орбиту Луны и приступит к составлению карты месторождений водяного льда на поверхности. Данные зонда дополнят информацию, собранную «Афиной» в поле.

NASA изначально приобрела миссию IM-2 за $47 млн. Постепенно итоговая сумма возросла до $62,5 млн из-за многочисленных правок, запрошенных космическим агентством. Данный случай будет одним из первых примеров коммерческого обмена информацией: NASA оплатила не оборудование, а уникальные данные, которые будут доступны благодаря коммерческой миссии.