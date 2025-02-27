Представлен фотофлагман Xiaomi 15 Ultra с четырьмя камерами Leica

В Китае прошла презентация флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который получил блок из четырех камер Leica.

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Новинка оснащается OLED-экраном на 6,73 дюйма с разрешением QHD+ (3200х1440), частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит.

Камера Xiaomi 15 Ultra представлена основным модулем на базе дюймового сенсора с разрешением 50 Мп, ультраширокоугольным модулем на 50 Мп, телеобъективом с разрешением 50 Мп с трехкратным оптическим зумом и перископическим телеобъективом с разрешением 200 Мп и 4,3-кратным приближением. Селфи-камера получила датчик на 32 Мп.

За производительность Xiaomi 15 Ultra отвечает чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ в зависимости от модификации.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядки мощностью 90 и 80 Вт соответственно. Среди прочих особенностей отмечается поддержка спутниковой связи через китайские системы Tiantong и Beidou, наличие защиты от пыли и воды по стандарту IP68, Android 15 и прошивки HyperOS 2.0.

В Китае Xiaomi 15 Ultra предлагается по цене от 6499 юаней (около 76,2 тыс. руб.) за версию 12/256 ГБ. В марте будет представлена глобальная версия этого смартфона, которая, как ожидается, появится в продаже в России.