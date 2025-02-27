Lenovo представила первый в мире ноутбук с веб-камерой под дисплеем

Lenovo представила Yoga Air X AI Yuanqi Edition – первый в мире ноутбук с подэкранной камерой. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Новинка получила 14-дюймовый 4K OLED-дисплей 120 Гц, сертифицированный DisplayHDR True Black 600 и Dolby Vision. Экран обеспечивает 100% охват sRGB, P3 и Adobe RGB, заводскую калибровку Delta E<1 и технологию TÜV Rheinland Eye Comfort с аппаратным снижением синего света.

Yoga Air X оснащен процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ LPDDR5X RAM и 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD. Процессор Intel Core Ultra 7 оптимизирован для AI-задач, повышая общую и графическую производительность. Интегрированная графика ускоряет работу в профессиональных приложениях.

Ноутбук отличается ультратонким и легким корпусом: 1,23 кг и 14,55 мм толщиной. Аккумулятор 75 Вт*ч обеспечивает до 17 часов видео и поддерживает быструю 100 Вт зарядку.

Главная особенность Yoga Air X – 32-мегапиксельная подэкранная веб-камера, обеспечивая эффект полного экрана и высокое качество видеосвязи. Камера с ИК-функцией и 3D шумоподавлением. Звук: 4 динамика 10 Вт с Dolby Atmos, Smart AMP и AI-шумоподавлением. Коммуникации: 2x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7.

Интеллектуальные AI-функции, включая ассистента Lenovo Xiaotian (распознавание голоса, AI-перевод, краткое изложение). Безопасность: чип безопасности, разблокировка по отпечатку пальца. Клавиатура Rhythmic Keyboard.

Цена: от 15 000 юаней (около 180 000 рублей по курсу на 27 февраля 2025 года).