Samsung выпустил самый быстрый в мире SSD-накопитель

Samsung представила 9100 Pro, свой первый «настоящий» PCIe 5.0 SSD, обеспечивающий рекордную скорость чтения до 14,8 ГБ/с. Как отмечает Tom's Hardware, данный показатель делает 9100 Pro самым быстрым потребительским SSD в мире.

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Новый накопитель M.2 NVMe основан на памяти Samsung TLC V8 V-NAND и контроллере Presto, используя полноценный интерфейс PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0. В отличие от предыдущих моделей Samsung, которые использовали PCIe 5.0 x2, 9100 Pro предлагает полную пропускную способность.

9100 Pro будет доступен в вариантах 1, 2, 4 и 8 ТБ (8 ТБ позже). Скорость чтения до 14,8 ГБ/с, записи до 13,4 ГБ/с, случайное чтение до 2,2 млн IOPS, запись до 2,6 млн IOPS (для старших моделей). Младшие модели немного медленнее по чтению и случайному чтению.

Поддерживаются протоколы шифрования Class 0, TCG/Opal v2.0 и MS eDrive. Цены: 1 ТБ — $200, 2 ТБ — $300, 4 ТБ — $550 (4 ТБ наиболее выгоден за ТБ). Гарантия 5 лет.

9100 Pro – первый полноценный PCIe 5.0 SSD от Samsung, значительно быстрее PCIe 4.0. Он незначительно быстрее Crucial T705 (до 14,5 ГБ/с) и может стать самым быстрым потребительским SSD.