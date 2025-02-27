Стали известны объем батареи и время работы iPhone 16E

Новый iPhone 16e получил самый емкий аккумулятор среди всех 6,1-дюймовых смартфонов Apple. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Согласно источнику, iPhone 16e оснащен аккумулятором емкостью 3961 мАч, что на 11% больше, чем у iPhone 16, в котором установлена батарея на 3561 мАч. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max предлагает аккумулятор на 4685 мАч, iPhone 16 Pro — 3582 мАч, а iPhone 16 Plus — 4674 мАч. В предшествующей серии iPhone 15 используются аккумуляторы емкостью от 3349 до 4422 мАч.

Кроме того, эксперты провели тестирование времени автономной работы iPhone 16e, непрерывно загружая сайт Reddit через Wi-Fi. Смартфон продемонстрировал результат в 12 часов и 54 минуты, тогда как iPhone 16 проработал меньше — 11 часов и 17 минут.

Тест батареи в Tom's Guide показал, что iPhone 16e может работать в среднем 12 часов и 41 минуту.

Касаемо скорости зарядки, журналисты из CNET установили, что iPhone 16e заряжается до 59% за полчаса при использовании зарядки мощностью 30 Вт.

iPhone 16e поступит в продажу 28 февраля. Это прямое продолжение бюджетных iPhone SE в современном дизайне в стиле iPhone 14, но с одной тыльной камерой по цене от $599.