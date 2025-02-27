Названы смартфоны Xiaomi, которые перестанут получать обновления

В скором времени компания Xiaomi планирует представить новую версию своей операционной системы — HyperOS 2.2. Однако, как сообщает портал XiaomiTime, не все популярные устройства получат это обновление.

Согласно источнику, ряд устройств, включая Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite, 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 11X, 11X Pro, 11i и 11i HyperCharge 5G, не будут обновлены до HyperOS 2.2 или даже предыдущей версии HyperOS 2.1. Также в списке «устаревших» устройств оказался планшет Xiaomi Pad 6.

Среди смартфонов Redmi также есть модели, которые останутся без обновления: Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G, флагманские Redmi K50, K50 Pro, K50i и K50 Gaming.

Кроме того, прошивка не будет доступна для смартфонов Poco M5, M5s, X5, X5 Pro, F4 и F4 GT.

Отмечается, что это неофициальный список, поэтому эксперты могут ошибаться. Хотя вышеперечисленные устройства не получат новые версии прошивки, пользователи других моделей могут рассчитывать на обновления и улучшения, которые принесет HyperOS 2.2.

Подробности о HyperOS 2.2 до сих пор не раскрываются. Ожидается, что новая прошивка будет представлена в марте.