Составлен список смартфонов Xiaomi, которые перестанут получать обновления

В скором времени компания Xiaomi планирует представить новую версию своей операционной системы — HyperOS 2.2. Однако, как сообщает портал XiaomiTime, не все популярные устройства получат это обновление.

Названы смартфоны Xiaomi, которые перестанут получать обновления
© globallookpress.com

Согласно источнику, ряд устройств, включая Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite, 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 11X, 11X Pro, 11i и 11i HyperCharge 5G, не будут обновлены до HyperOS 2.2 или даже предыдущей версии HyperOS 2.1. Также в списке «устаревших» устройств оказался планшет Xiaomi Pad 6.

Среди смартфонов Redmi также есть модели, которые останутся без обновления: Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G, флагманские Redmi K50, K50 Pro, K50i и K50 Gaming.

Кроме того, прошивка не будет доступна для смартфонов Poco M5, M5s, X5, X5 Pro, F4 и F4 GT.

Отмечается, что это неофициальный список, поэтому эксперты могут ошибаться. Хотя вышеперечисленные устройства не получат новые версии прошивки, пользователи других моделей могут рассчитывать на обновления и улучшения, которые принесет HyperOS 2.2.

Подробности о HyperOS 2.2 до сих пор не раскрываются. Ожидается, что новая прошивка будет представлена в марте.

Наука и техника