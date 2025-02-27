В Индии нашли самые древние в мире изделия из железа

В ходе археологических экспедиций в южном индийском штате Тамилнад сделано неожиданное открытие - среди обнаруженных в шести различных раскопах артефактов оказались предметы из железа, изготовленные примерно в 2953-3345 годах до нашей эры или от 5 до 5,4 тысячи лет назад.

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Как сообщил издаваемый медиагруппой The Hindu журнал, находки подтверждают: процесс выплавки железа из руды и изготовления инструментов, включая оружие, начал независимо развиваться на индийском субконтиненте раньше, чем в Европе.

Напомним, что общепринятые хронологические рамки Бронзового века охватывают период с 2800-900 лет до нашей эры, а самые древние изделия из железа ранее были найдены на территории современной Турции.

Находки из погребений в Тамилнаде, среди которых оказались древнейшие железные ножи, стрелы, кольца, топоры и мечи, имеют настолько большое значение, что потребуется время для осознания всех последствий сделанных открытий, заявил профессор южноазиатской археологии в Университете Кембриджа Дилип Кумар Чакрабарти.

Ранее в Индии - месте существования одной из древнейших цивилизаций - уже находили различные подтверждения раннего использования металла. Однако последние находки из штата Тамилнад отодвигают границы начала "индийского железного века" как минимум еще на 400 лет в прошлое.

По словам профессора археологии в Индийском институте научного образования и исследований (ISSER) Парта Чаухана, технологии производства предметов из железа, вероятно, появились "независимо друг от друга в нескольких регионах" мира. Но если сделанные в Тамилнаде открытия будут подтверждены в результате тщательных академических исследований, то найденные артефакты получат статус одних из самых ранних железных вещей в мире, пояснил историк.