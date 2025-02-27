Составлен топ-5 камерофонов в пределах от 25 до 65 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших и недорогих смартфонов с хорошими камерами.

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Открывает список Honor 90, стоимость которого в среднем составляет 24,9 тыс. руб. Он оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. За производительность смартфона отвечает чип Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, дополненный памятью 8/256 ГБ. Основная камера смартфона на 200 Мп дополнена датчиками на 12 и 2 Мп.

За ним следует Huawei Nova 13 по цене от 34,9 тыс. руб., получивший OLED-экран на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит. В нем установлен фирменный чип Kirin 8000, селфи-камера на 60 Мп, а также основной модуль с разрешением 50 Мп и ультраширокоугольная камера на 8 Мп.

Третье место досталось Realme 14 Pro+, который получил 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 1500 нит. Он также получил чип Snapdragon 7s Gen 3 и тройную камеру: основную и телеобъектив с трехкратным оптическим зумом на 50 Мп каждый и ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп. На маркетплейсах смартфон предлагается по цене от 38,9 тыс. руб.

В топ также попали Xiaomi 14T и Google Pixel 9 за 45,6 и 64 тыс. руб. соответственно.