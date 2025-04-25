Мы всё неправильно понимали: представления о дневных и ночных животных устарели

Белок можно чаще увидеть днем, а крысы чаще встречаются ночью. Зачастую первых называют дневными животными, а вторых — ночными, но теперь эти ярлыки, возможно, придется пересмотреть. Портал popsci.com рассказал о том, почему специалисты усомнились в закрепившихся категориях млекопитающих.

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Научная работа, опубликованная в журнале Science Advances, объединила почти 9 млн разрозненных наблюдений за млекопитающими в одно из самых объемных и масштабных исследований их активности. Причем результат перечеркивает многие устоявшиеся предположения о повадках млекопитающих в дикой природе, что придется учитывать природоохранителям.

Четыре автора работы скооперировались с сотнями других исследователей по всему миру, чтобы собрать данные с 200 проектов по фотографированию животных в 38 странах. Они организовали и оценили данные, отталкиваясь от таких факторов, как время дня, вид животного, локация и длина дня. После этого ученые изучили архив опубликованных работ на предмет упоминаний паттернов активности каждого вида — ночные ли они, дневные ли, сумеречные или катемеральные.

По результатам опыта авторы научной работы обнаружили значительные расхождения между старыми архивами и свежими данными. Лишь 39% из 445 видов, попавших в объектив камер-ловушек, были описаны корректно. Например, енотов в научной литературе называют ночными животными, однако сотни наблюдений в Северной и Южной Америке показали, что они активны в любое время суток. В некоторых локациях еноты действительно чаще склонны к ночному образу жизни, но в других их активность охватывала сутки целиком.

Чем более распространен тот или иной вид, тем более разнообразным может быть паттерн его поведения. 60-73% животных, запечатленных более чем одним проектом, показывали признаки как минимум двух типов ежедневного ритма — они понемногу активны и днем, и ночью, и в сумерки. География популяции также играет роль. Чем дальше животное от экватора, тем более вероятно, что оно ведет дневной образ жизни. Мелкие виды более склонны к ночной активности, а повышенная длина дня коррелировала с повышенной активностью при дневном свете.

При этом ни один вид, попавший в базу данных, не показывал эксклюзивно сумеречный паттерн активности, хотя ранее специалисты приписывали его многим животным. Например, белохвостых оленей обычно называют «сумеречными специалистами», но, согласно новым фотографиям, они больше склоняются к дневной и ночной активности. А в некоторых местах эти олени активны либо строго днем, либо строго ночью.

Наконец, в регионах, на которые повлияла урбанизация и деятельность человека, животные более склонны подстраивать свое расписание и проявлять гибкость. Чаще всего повышенная человеческая активность склоняла животных к ночному образу жизни, что соответствует прошлым находкам. А часть видов продемонстрировала прямо противоположный сдвиг от ночного образа жизни к дневному.

Итоги исследования вызывают вопрос, есть ли вообще смысл в строгой категоризации активности млекопитающих, и речь не только о терминологии. На протяжении многих лет ученые строили экологические модели на основе, как показала реальность, частично ложных данных. В реальности роль тех или иных видов в дикой природе может быть не такой четкой, как мы раньше думали.