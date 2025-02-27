В России снизились цены на iPhone 16 Pro

Цена на актуальный iPhone 16 Pro в России впервые опустилась ниже 100 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

© Газета.Ru

Согласно источнику, сейчас флагманский iPhone 16 Pro в базовой модификации на 128 ГБ в среднем предлагается в России уже за 93-95 тыс. руб.

На старте продаж стоимость этой модели составляла 170 тыс. руб., в декабре 2024 года — 120-130 тыс. руб., в январе 2025 — 105-110 тыс. руб., а сейчас — в среднем от 93 тыс. руб. По сравнению с концом прошлого года экономия составляет более 20%.

iPhone 16 Pro — это компактный флагман Apple, выпущенный осенью 2024 года. Он отличается увеличенным с 6,1 до 6,3 дюйма OLED-экраном с динамической частотой до 120 Гц, вырезом Dynamic Island, более мощным чипом Apple A18 Pro, новым набором камер с обновленным 5-кратным телеобъективом, кнопкой Camera Control для управления камерой, поддержкой ИИ-системы Apple Intelligence и более прочным стеклом Ceramic Shield.

После укрепления курса рубля некоторые магазины начали снижать цены на iPhone 16 Pro, убедился корреспондент «Газеты.Ru». Так, в некоторых случаях стоимость iPhone 16 Pro начинается от 82,7 тыс. руб. Однако стоит учитывать, что это американские модели, лишенные поддержки привычных физических SIM-карт. Вместо этого в таких смартфонах используется eSIM.