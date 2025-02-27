Суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 17 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что мессенджер допустил нарушение российского законодательства в области персональных данных.

Санкция соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает для юридических лиц до 18 миллионов рублей административного штрафа.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что в системе безопасности мессенджера обнаружена проблема, позволяющая вредоносным программам автоматически проникать в устройства пользователей, передает «Радиоточка НСН».