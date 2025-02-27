Китайская компания Unitree Robotics, известная своими передовыми разработками в области гуманоидной робототехники, вновь удивила мир, продемонстрировав новую модель G1, освоившую приемы кунг-фу. Об этом сообщает издание The Verge.

Этот робот стоимостью $16 000, уже прославившийся акробатическими трюками и способностью выполнять сложные задачи, получил значительное обновление алгоритма управления. Теперь G1 демонстрирует впечатляющую ловкость и баланс, уверенно выполняя боевые стойки и удары, что было показано в опубликованном компанией видео.

Ранее роботы Unitree неоднократно попадали в заголовки новостей благодаря своей многофункциональности. Они демонстрировали умение делать сальто, танцевать, справляться с бытовыми задачами, такими как колка орехов и приготовление тостов. В начале 2024 года робот H1 от Unitree установил мировой рекорд скорости для полноразмерного гуманоида, а позже стал первым в мире, кто выполнил сальто назад без использования гидравлики. В начале 2025 года 16 роботов H1 синхронно выступили на гала-мероприятии, исполнив сложный танец вместе с людьми, включая акробатические элементы и манипуляции с платками в стиле китайского танца «Янгэ».

Модель G1, в свою очередь, ранее демонстрировала акробатические способности, навыки мелкой моторики и даже способность выдерживать физическое воздействие со стороны человека. Однако, освоение боевых искусств поднимает вопрос о дальнейшем развитии подобных технологий. В конце демонстрационного ролика производитель предостерегает владельцев от опасных модификаций и использования робота не по назначению, что вступает в явное противоречие с показанными возможностями G1.