Microsoft расширила возможности бесплатной версии ИИ Copilot

Microsoft сняла все ограничения функции Think Deeper и голосового режима в бесплатном тарифе фирменного ИИ Copilot. Об этом сообщает The Verge.

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Запущенная в прошлом месяце «рассуждающая» языковая модель OpenAI o1, интегрированная в Copilot, предлагала на старте ограниченный функционал. Неограниченное использование функций Copilot Voice и Think Deeper было добавлено спустя два года после первоначального запуска Copilot в поисковой системе Bing и всего через месяц после изменения подписки Copilot Pro, включившей в себя ИИ-функции Office AI в Microsoft 365.

Microsoft продолжает предлагать подписку Copilot Pro за $20 в месяц, обещая платным пользователям привилегированный доступ к новейшим моделям во время пиковых нагрузок, ранний доступ к экспериментальным функциям ИИ, а также дополнительное использование Copilot в приложениях Microsoft 365, таких как Word, Excel и PowerPoint.

Компания также отметила, что в ближайшее время расскажет об экспериментальных функциях, к которым платные подписчики получат ранний доступ. Вероятно, речь идет о GPT-4.5. По слухам, новая продвинутая модель от OpenAI выйдет уже на этой неделе, а после ожидается запуск полностью переработанной модели GPT-5.