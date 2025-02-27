Уязвимость в LibreOffice позволяет запустить вредоносные файлы

Организация Document Foundation предупредила пользователей LibreOffice об опасной уязвимости, позволяющей злоумышленникам запустить исполняемые вредоносные файлы на устройствах жертв.

Проблема, которую отслеживают под идентификатором CVE-2025-0514, получила 7,2 балла по шкале CVSS. Известно, что баг затрагивает версии офисного пакета до 24.8.5.

Причина уязвимости кроется в способе обработки гиперссылок в документах. Например, в Windows по такой ссылке можно перейти, зажав CTRL и кликнув по ней. В этом случае URL передаётся функции ShellExecute для обработки.

У LibreOffice есть механизм блокировки путей к исполнительным файлам, которой должен защищать пользователей от вредоносных программ. Однако в версии 24.8.5 можно обойти этот защитный принцип.

Атакующему нужно подготовить специальные URL, которые функция ShellExecute будет интерпретировать как пути к файлам в Windows. Вредоносная гиперссылка при активации запустит файл на устройстве.

К счастью, в Document Foundation уже подготовили патч. Версия LibreOffice 24.8.5 избавлена от этого изъяна, всем пользователям Windows рекомендуется обновиться до неё.