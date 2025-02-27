Владелец Instagram* извинился за шокирующий контент

Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) принесла извинения за массовый показ шокирующего контента в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Meta исправила «ошибку», из-за которой многие пользователи соцсети жаловались на поток жестокого и откровенного контента среди рекомендованных видео в разделе Reels.

«Мы приносим свои извинения за эту ошибку», — приводит телеканал цитату из заявления корпорации.

В корпорации добавили, что продолжат работу над защитой пользователей Instagram от шокирующего контента.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что пользователи Instagram массово пожаловались на показ неприемлемого и шокирующего контента в ленте рекомендаций Reels. Это были видео со сценами расправ, извращенных действий и даже кадрами мучений людей.

Ленту пользователей Instagram* заполонил шок-контент

По предварительным данным, причиной такого инцидента мог стать сбой в алгоритмах, которые отвечают за модерирование контента. Сейчас на платформе за фильтрацию нежелательного материала отвечают искусственный интеллект и люди-модераторы. ИИ, который можно включить в настройках приложения, распознает явные нарушения, а сотрудники уточняют настройки, проверяют отдельные сложные случаи и вручную убирают опасный контент.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена