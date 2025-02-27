Брешь в «Локаторе» Apple позволяет отслеживать любое Bluetooth-устройство

Исследователи выявили уязвимость в системе Apple Локатор (Find My), позволяющую злоумышленникам отслеживать местоположение устройств без ведома их владельцев. В частности, злоумышленники могут превратить любой смартфон или ноутбук в аналог AirTag.

«Локатор» позволяет искать утерянные устройства с помощью Bluetooth-сигналов, которые принимаются ближайшими «яблочными» девайсами. Затем эти устройства анонимно передают данные о местоположении в iCloud.

Однако специалисты обнаружили баг, с помощью которого можно заставить систему отслеживать любое Bluetooth-устройство. Для этого нужен лишь правильный ключ.

Несмотря на то что AirTag регулярно меняет свой Bluetooth-адрес с помощью криптографических ключей, их всё равно можно вычислить, используя сотни графических процессоров (GPU).

Эксплойт, получивший название nRootTag, как раз демонстрирует такую атаку и может похвастаться неслабой эффективностью: он работает в 90% случаев и не требует повышения привилегий.

В ходе эксперимента исследователи смогли отследить ноутбук с точностью до 3 метров, а также проследить маршрут велосипеда по городу. В другом тесте им удалось восстановить траекторию перелёта человека, анализируя сигналы его игровой консоли.

По словам специалистов, взлом «Локатора» может привести к серьёзным последствиям. Например, злоумышленники смогут не только определить местоположение умного замка, но и связать его с конкретным владельцем.

«Само собой, неприятно, когда кто-то взламывает ваш умный замок, однако ещё страшнее, если атакующий знает, где он находится. Наш эксплойт позволяет провести именно такую атаку», — поясняют исследователи.

Apple получила информацию об уязвимости ещё летом 2024 года, однако на сегодняшний день корпорация до сих пор не устранила проблему. Более того, купертиновцы даже не обозначили примерные сроки патчинга.