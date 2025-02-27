Instagram*, Facebook* и YouTube разблокируют, как только они начнут соблюдать российские законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Он отметил, что укрепление доверия между РФ и США в последние недели никак не отразится на работе западных площадок на территории России. Песков напомнил, что их заблокировали исключительно из-за игнорирования требований российских законов.

«Эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в Россию», — подчеркнул Песков.

В России ужесточили замедление YouTube

Напомним, что Instagram* и Facebook* заблокировали в РФ весной 2022 года. Это произошло после того, как их материнская компания изменила политику модерации, позволив в ряде стран призывы к насилию в отношении россиян и российских солдат на фоне начала спецоперации. YouTube начали замедлять для российских пользователей летом 2024 года.

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