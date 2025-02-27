Ленту пользователей Instagram* заполонил шок-контент

У пользователей Instagram* лента в Reels заполнилась рекомендациями с неприемлемым контентом со сценами насилия.

Об этом пишет securitylab.ru.

Отмечается, что с вечера 26 февраля от пользователей начали массово поступать жалобы на появление подобного контента.

Предполагается, что причиной послужил сбой в алгоритмах соцсети.

По словам некоторых пользователей, они столкнулись с таким впервые — их лента выглядит как хаотичная подборка видеороликов с шок-контентом.

По информации на утро 27 февраля в России данная проблема всё ещё актуальна.

На данный момент компания Meta** пока никак не прокомментировала ситуацию, информации о возможных сбоях в системе фильтрации тоже не поступало.

Ранее масштабные сбои произошли в работе сервисов компании Meta.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Meta — владелец Facebook* и Instagram*, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.