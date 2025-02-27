Ленту пользователей Instagram* заполонил шок-контент с насилием
У пользователей Instagram* лента в Reels заполнилась рекомендациями с неприемлемым контентом со сценами насилия.
Об этом пишет securitylab.ru.
Отмечается, что с вечера 26 февраля от пользователей начали массово поступать жалобы на появление подобного контента.
Предполагается, что причиной послужил сбой в алгоритмах соцсети.
По словам некоторых пользователей, они столкнулись с таким впервые — их лента выглядит как хаотичная подборка видеороликов с шок-контентом.
По информации на утро 27 февраля в России данная проблема всё ещё актуальна.
На данный момент компания Meta** пока никак не прокомментировала ситуацию, информации о возможных сбоях в системе фильтрации тоже не поступало.
Ранее масштабные сбои произошли в работе сервисов компании Meta.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Meta — владелец Facebook* и Instagram*, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.