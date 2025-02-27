Xiaomi показала внутреннее устройство основной камеры Xiaomi 15 Ultra

Глава маркетинга Xiaomi Сици Лао Вей раскрыла, как устроен камерный блок флагмана Xiaomi 15 Ultra.

Показано внутреннее устройство основной камеры Xiaomi 15 Ultra
© Ferra.ru

В опубликованном материале показаны сенсоры в разобранном виде, а также их ключевые характеристики.

Основная камера оснащена 1-дюймовым модулем со светосилой f/1.63. В устройстве также присутствует перископический сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/2.6 и сенсором 1/1.4 дюйма.

На кадрах видно расположение камер:

  • Внизу – основная камера,
  • Выше – телеобъектив,
  • Рядом – ультраширик,
  • Наверху – массивный 200-мегапиксельный перископ.

© Weibo
© Weibo

Ранее компания демонстрировала ночные снимки и портреты, снятые на Xiaomi 15 Ultra.

Презентация устройства пройдет 27 февраля, одновременно с другими новинками бренда, включая беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro.

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