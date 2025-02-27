Показано внутреннее устройство основной камеры Xiaomi 15 Ultra

Глава маркетинга Xiaomi Сици Лао Вей раскрыла, как устроен камерный блок флагмана Xiaomi 15 Ultra.

© Ferra.ru

В опубликованном материале показаны сенсоры в разобранном виде, а также их ключевые характеристики.

Основная камера оснащена 1-дюймовым модулем со светосилой f/1.63. В устройстве также присутствует перископический сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/2.6 и сенсором 1/1.4 дюйма.

На кадрах видно расположение камер:

Внизу – основная камера,

Выше – телеобъектив,

Рядом – ультраширик,

Наверху – массивный 200-мегапиксельный перископ.

© Weibo

© Weibo

Ранее компания демонстрировала ночные снимки и портреты, снятые на Xiaomi 15 Ultra.

Презентация устройства пройдет 27 февраля, одновременно с другими новинками бренда, включая беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro.