Apple выпустит дверной замок с магнитом MagSafe и Face ID

Apple разрабатывает умный дверной замок с поддержкой внутренних технологий компании, который сможет автоматически разблокировать дверь при распознавании владельца.

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Главная особенность устройства — MagSafe на двери. Это может упростить зарядку аккумулятора, хотя большинство смарт-замков работают месяцы без подзарядки.

Кроме того, ожидается интеграция FaceID и HomeKit, что позволит Apple предложить автоматическое открытие дверей через экосистему умного дома.

Согласно данным Bloomberg, Apple не будет выпускать собственный смарт-замок, а объединится с производителями таких устройств для поддержки HomeKit. В продажу новинка поступит не раньше конца 2025 года.

Кроме замка, Apple разрабатывает HomePad — гибрид iPad и HomePod для управления умным домом. Его анонс ожидается также в этом году.