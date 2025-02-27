Смартфоны Samsung получат квантовую защиту

Корпорация Samsung заявила о создании первого чипа для смартфонов с аппаратной постквантовой криптографией (PQC). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Процессор для защиты данных на смартфоне получил название S3SSE2A. Представленная микросхема должна обеспечить защиту данных от угроз, направленных со стороны злоумышленников, использующих для своих атак квантовые компьютеры. Ожидается, что в будущем чип с PQC появится в смартфонах Samsung.

В корпорации объяснили, что существующие системы защиты и шифрования данных будут бессильны перед атаками с применением квантовых компьютеров уже к 2028 году. Так, сейчас хакеры организуют атаки типа «собрать сейчас, расшифровать позже» (HNDL), при которых данные сперва похищают, а затем начинают дешифровку. В случае квантовых компьютеров неизвестные могут расшифровывать информацию прямо в ходе атаки — этому должны противостоять чипы с PQC.

Инженеры компании объяснили, что S3SSE2A обеспечивает безопасность как на аппаратном, так и программном уровне.

«Более сложные атаки на основе искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и других непредвиденных достижений, к сожалению, неизбежны, а это означает, что производители смартфонов обязаны опережать хакеров и обеспечивать безопасность устройств», — подчеркнули в Samsung.

Журналисты издания SamMobile напомнили, что во время анонса Samsung Galaxy S25 в корейской корпорации заявили, что телефон имеет поддержку PQC. Однако неизвестно, установлен ли S3SSE2A в устройстве или чип появится только в будущих гаджетах бренда.

В конце февраля исследователи из IDC рассказали, что мировой рынок смартфонов продолжит расти в 2025 году. По прогнозу, он должен увеличиться на 2,3 процента, до 1,26 миллиарда единиц.