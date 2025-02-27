Смартфоны Samsung получат квантовую защиту

Корпорация Samsung заявила о создании первого чипа для смартфонов с аппаратной постквантовой криптографией (PQC). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Смартфоны Samsung получат квантовую защиту
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Процессор для защиты данных на смартфоне получил название S3SSE2A. Представленная микросхема должна обеспечить защиту данных от угроз, направленных со стороны злоумышленников, использующих для своих атак квантовые компьютеры. Ожидается, что в будущем чип с PQC появится в смартфонах Samsung.

В корпорации объяснили, что существующие системы защиты и шифрования данных будут бессильны перед атаками с применением квантовых компьютеров уже к 2028 году. Так, сейчас хакеры организуют атаки типа «собрать сейчас, расшифровать позже» (HNDL), при которых данные сперва похищают, а затем начинают дешифровку. В случае квантовых компьютеров неизвестные могут расшифровывать информацию прямо в ходе атаки — этому должны противостоять чипы с PQC.

Инженеры компании объяснили, что S3SSE2A обеспечивает безопасность как на аппаратном, так и программном уровне.

«Более сложные атаки на основе искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и других непредвиденных достижений, к сожалению, неизбежны, а это означает, что производители смартфонов обязаны опережать хакеров и обеспечивать безопасность устройств», — подчеркнули в Samsung.

Журналисты издания SamMobile напомнили, что во время анонса Samsung Galaxy S25 в корейской корпорации заявили, что телефон имеет поддержку PQC. Однако неизвестно, установлен ли S3SSE2A в устройстве или чип появится только в будущих гаджетах бренда.

В конце февраля исследователи из IDC рассказали, что мировой рынок смартфонов продолжит расти в 2025 году. По прогнозу, он должен увеличиться на 2,3 процента, до 1,26 миллиарда единиц.

Наука и техника