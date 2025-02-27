Песни китов рассказали, как меняется  экосистема в океанах

Американские исследователи из Института MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) обнаружили, что песни усатых китов (синий, финвал и горбатый кит) меняются из года в год, отражая изменения в их кормовой базе.

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Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что акустический мониторинг может стать ценным инструментом для изучения здоровья морских экосистем.

Как слушают китов?

Киты используют звуки для общения, а ученые фиксируют их с помощью подводных микрофонов — гидрофонов. В этом исследовании специалисты в течение шести лет записывали песни китов у западного побережья США, чтобы понять, как они связаны с изменениями в океане.

Количество песен горбатых китов увеличилось с 34% дней в начале исследования до 76% спустя шесть лет. Этот рост совпал с увеличением их добычи — криля и анчоусов. Синие киты и финвалы также чаще пели в годы, когда криля становилось больше, но, в отличие от горбатых китов, они зависели только от него и не могли переключаться на другие виды пищи.

Это объясняется тем, что горбатые киты могут менять свой рацион, а синие киты и финвалы зависят в основном от криля. Анализ образцов кожи китов подтвердил изменения в их рационе.

Почему это важно?

Результаты показали, что наблюдение за китовыми песнями помогает отслеживать изменения в океанических пищевых цепях. Эти данные могут помочь ученым и политикам разрабатывать меры по защите исчезающих видов. Кроме того, на перемещение криля и анчоусов в океанах влияют экологические изменения, колебания течений и изменения температуры воды.