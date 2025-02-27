SpaceX запустила посадочный модуль Athena к Луне

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с лунным посадочным модулем Athena, разработанным компанией Intuitive Machines. Трансляцию вело NASA.

© SpaceX

Старт состоялся 26 февраля в 19:16 по времени Флориды (03:16 мск 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди.

Прилунение аппарата запланировано на 6 марта, после чего он начнет 10-дневную миссию по изучению спутника Земли.

Модуль оснащен буром TRIDENT для забора грунта и масс-спектрометром MSolo, который проанализирует органические и неорганические соединения. Athena доставит на Луну передатчик Nokia 4G — первую в истории станцию сотовой связи за пределами Земли.

2025-й можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке астронавты облетят обратную сторону спутника Земли, а на его южный полюс отправят посадочный аппарат компании Blue Origin, которая наступает на пятки Илону Маску. Кроме того, Китай планирует доставить образцы грунта с астероида, а Rocket Lab — проверить, есть ли на Венере жизнь. О самых ожидаемых космических запусках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обломок ракеты Маска упал во двор к жителю Польши.