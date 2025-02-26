Крупнейший в мире айсберг снова приблизился к острову Новая Георгия

Крупнейший на планете айсберг А23a снова приблизился к британскому острову Новая Георгия. Расстояние между огромной ледяной глыбой и островом составляет всего 90 километров. За передвижением айсберга следят ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института. В качестве аргумента они приводят снимки со спутника.

© Российская Газета

Специалисты считают, что ледяную громаду несут местные течения, которые позволят обогнуть Новую Георгию с западной стороны. Но сейчас в этих краях бушует циклон с западными ветрами, которые и несут айсберг к берегу. Как уточнила Полина Солощук, специалист ледовой и гидрометеорологической информации, за десять дней айсберг преодолел 200 километров. Средняя скорость дрейфа - 800 метров в час.

Еще в конце января А23а находился в 300 километрах от острова. Однако тогда он переменил направление. Затем от него откололся приличных размеров кусок - длиной 80 километров. Причем кусок получил официальное название A23b.

Самый большой на Земле айсберг образовался в сентябре 1986 года, отколовшись от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Три десятилетия вел себя тихо-мирно, и только затем начал двигаться вдоль берегов Антарктиды. Причем с хорошей скоростью. За прошлый год он проплыл около 1400 километров.