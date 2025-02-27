Обнаружены самые ранние свидетельства жизни людей в тропических лесах

Долгое время считалось, что тропические леса были непреодолимым препятствием для ранних людей. Однако недавнее исследование опровергает эту точку зрения. Международная группа ученых обнаружила, что люди уже жили в тропических лесах на территории современного Кот-д'Ивуара 150 тысяч лет назад — более чем вдвое раньше, чем предполагалось ранее. Работа опубликована в журнале Nature.

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История открытия началась еще в 1980-х годах, когда профессор Йоде Геде в ходе совместной экспедиции Советского Союза и Берега Слоновой Кости обнаружил в этом регионе стратифицированное местонахождение каменных орудий. Однако в то время не было технологий, позволяющих точно определить их возраст и условия окружающей среды, в которых они были оставлены.

Спустя десятилетия ученые решили вновь обратить внимание на этот памятник. Возглавляемая профессором Элеонор Скэрри, группа использовала самые современные методы датировки, такие как оптически стимулированная люминесценция и электронно-спиновый резонанс, чтобы точно определить возраст находок. Оказалось, что люди жили в тропических лесах не менее 150 тысяч лет назад, что делает это открытие самым древним свидетельством заселения дождевых лесов представителями рода Homo sapiens.

Одним из главных вопросов исследования было определение экосистемы, в которой жили древние люди. Используя анализ пыльцы и окаменелых растительных остатков, ученые смогли воссоздать картину прошлого климата.

Результаты подтвердили, что территория, на которой были найдены артефакты, представляла собой густой тропический лес, характерный для влажных экосистем Западной Африки. Низкое содержание пыльцы злаковых растений показало, что это был не узкий участок леса среди саванн, а именно глубокий массив джунглей, что означает, что люди не просто пересекали эти территории, а постоянно в них обитали.

«Наше открытие доказывает, что ранние люди были гораздо более приспособлены к разнообразным средам, чем мы предполагали», — сообщил соавтор исследования доктор Эслем Бен Арус.

Теперь ученые намерены изучить, как древние люди повлияли на окружающую природу и как далеко в прошлое уходит человеческое воздействие на экосистему.