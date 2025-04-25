Могут ли вакцины защитить от рака?

Вакцины от инфекционных болезней изменили траекторию человечества: если в XX веке оспа убила более 300 млн человек по всей планете, то сейчас она считается искорененной. И теперь ученые работают над следующим шагом — вакциной от рака. Портал livescience.com рассказал, как работают вакцины и могут ли они защищать от рака.

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Для начала стоит очертить определение «вакцины». По факту, это субстанция, которая тренирует иммунную систему для защиты от инородного вторжения. Вакцины помогают иммунитету распознавать патогены, знакомя его с ключевыми характеристиками микроба, такими как протеины на поверхности вируса. Подобные характеристики называют антигенами, и знакомство с ними позволяет организму человека узнавать в них угрозу.

А распознав угрозу, иммунитет может быстро подготовить контратаку против патогена, если человек вдруг вступит в контакт с микробом. Так вакцины позволяют остановить распространение заболеваний — например, оспы и кори. Даже если вакцина вдруг не предотвратит болезнь полностью, она может как минимум снизить опасность болезни — по такому принципу работают ежегодные прививки от гриппа.

Некоторые вакцины против инфекционных заболеваний уже помогают предотвращать рак. Так, вакцина от вируса папилломы человека защищает от разновидностей болезни, которые наиболее склонны приводить к раку матки у женщин. А вакцина против гепатита Б оберегает печень от раковых опухолей.

Но эти препараты не нацелены конкретно на рак — они понижают вероятность его возникновения непрямыми методами, атакуя вирусы. А при разговоре о «вакцине от рака» ученые подразумевают нечто, что атаковало бы раковые клетки напрямую.

Другой вопрос, что борьба с раком при помощи иммунитета человека — сложная задача. Вакцины полагаются на распознание патогенов как инородных тел, тогда как рак развивается в наших собственных клетках: генетические и молекулярные параметры раковых клеток во многом похожи на здоровые. Хорошая новость в том, что определенные молекулы содержатся исключительно в клетках рака, и специалисты пытаются использовать их для тренировки иммунитета. Такие молекулы называют неоантигенами — они появляются в здоровых клетках в результате мутаций и других процессов.

Некоторые неоантигены свойственны всем, кто страдает определенными типами рака, тогда как другие могут быть уникальными для каждого пациента. Пока что эксперты изучают, какие из них могут быть самыми эффективными целями для различных типов рака. В отличие от традиционных вакцин от инфекций, вакцины от рака, скорее всего, придется разрабатывать под каждого индивидуального пациента, или производить маленькими партиями.

На данный момент многие разработки в этом направлении нацелены на т.н. «вторичную профилактику». Они призваны защитить организм от возвращения рака из ремиссии, а не предотвращение раковых заболеваний в принципе. Хотя существуют и терапевтические вакцины, которые противостоят уже активным ракам: они работают так же, как иммунотерапия, разгоняя иммунитет человека для борьбы с болезнью.