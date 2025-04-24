Подвержены ли животные психическим расстройствам?

Многие люди страдают от различных психологических расстройств, но эта проблема не уникальна для человечества — животные тоже подвержены стрессу, и их психику тоже нужно беречь. Иногда такие проблемы появляются из-за генетики, иногда — из-за окружающей среды. Портал livescience.com рассказал, в чем схожести и различия между психикой людей и животных.

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Для примера возьмем синдром Дауна — распространенное генетическое заболевание, которое замедляет скорость обучения и мышления людей. Людям, родившимся с этим синдромом, тяжелее даются новые вещи, им сложнее запоминать информацию и принимать комплексные решения.

Заболевание возникает из-за изменений в хромосомах — фрагментах клеток, где хранится наша генетическая информация. Обычно у людей 23 пары хромосом, но если у ребенка есть дополнительная копия хромосомы 21, то развивается синдром Дауна.

У большей части животных эта болезнь не может появиться в принципе, потому что их гены распределены в хромосомы не так, как человеческие. Однако наши ближайшие сородичи, включая шимпанзе и орангутангов, имеют схожее строение генов. И состояния, похожие на синдром Дауна, наблюдались среди приматов.

Например, есть случай Канако — самки шимпанзе, родившейся в исследовательском центре в Японии. У нее были проблемы со зрением и сердцем, связанные с дополнительной хромосомой. Ученые не могут сказать, есть ли у Канако сложности с обучением, потому что плохое зрение затрудняло тесты. Тем не менее, она неплохо социализировалась с другими шимпанзе и прожила долгую жизнь в заповеднике. Дикие шимпанзе тоже иногда рождаются с генетическими заболеваниями, но из-за их эффектов таким животным тяжелее выжить в дикой природе — точно так же, как помешали бы аномалии сердца или конечности. Канако смогла выжить лишь благодаря помощи людей и опытных ветеринаров.

Животные, родившиеся здоровыми, также могут развить проблемы с психическим здоровьем в ответ на окружающую среду. К примеру, собаки, служащие в армии, могут страдать от посттравматического стрессового расстройства точно так же, как солдаты. Они стараются не отходить от хозяев, пугаются любого шума и часто паникуют. Ветеринары прописывают таким собакам специальные препараты от тревожности, чтобы они могли сохранять спокойствие при страшных событиях, таких как фейерверки или гром.

Примерно по этой же причине специалисты, занимающиеся отловом диких животных, пользуются транквилизаторами или снотворными препаратами, а также стараются закрывать глаза и уши животным. Это помогает оградить их от стресса и предотвратить проблемы в долгосрочной перспективе.

Еще одна распространенная причина психических проблем у животных — это ежедневный стресс. Животные в зоопарках, на фермах или в исследовательских лабораториях подвергаются стрессу от шума, некомфортной температуры или невозможности совершать определенные действия, которые доступны им в дикой природе. Пингвины любят плавать, сурикаты копают, бабуины общаются с сородичами, а курицы — принимают пылевые ванны.

Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, эксперты обязательно стараются насыщать жизнь животных в неволе. Например, наполняют их вольеры различными объектами, по которым можно лазать, или другими предметами, которые стимулируют разум животных и не дают им заскучать.

Даже животные, не обделенные любовью хозяев, могут страдать от психических проблем. Некоторые собаки мучаются сепарационной тревожностью — боязнью одиночества вдали от хозяина. Недостаток ментальной или физической активности порой тоже приводит к стрессу, из-за чего всем владельцам домашних питомцев рекомендуют занимать своих животных каким-либо делом. Для собак это могут прогулки и общение с другими псами в парках, для попугайчиков — головоломки со спрятанными лакомствами.