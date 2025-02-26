Ежемесячные просмотры Rutube преодолели отметку в 5 млрд
Количество ежемесячных просмотров на видеохостинге Rutube преодолело отметку в 5 млрд.
Об этом сообщил генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров на форуме CSTB.PRO.MEDIA.2025.
"Ежемесячные просмотры Rutube преодолели 5 млрд в месяц, причем 71% просмотров приходится именно на пользовательский контент", - сказал он.
Количество авторов, которые производят собственный контент, на Rutube за 2024 год выросло в 2,4 раза, добавил Кочаров.
В тройку самых популярных и быстрорастущих категорий контента вошли мультфильмы и блоги для детей, видеоигры и аниме, путешествия.