История раскладки QWERTY: почему она популярна даже спустя 150 лет

Клавиатурная раскладка QWERTY — бесспорно самая популярная в мире. Она не была первой в своем роде, но прошла проверку временем и выдержала конкуренцию со стороны многих альтернатив. Журнал Smithsonian рассказал об истории раскладки и том, почему она популярна даже 150 лет спустя.

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В 1860-х политик, печатник, газетчик и изобретатель-любитель Кристофер Лэтем Шоулз в свободное время придумывал машины, которые сделали бы его бизнес более выгодным. Одной из таких машин была ранняя печатная машинка, которую он совместно с коллегами запатентовал в 1868 году. Ее клавиатура походила на пианино и обладала двумя дюжинами клавиш, расположенными в алфавитном порядке. Они наверняка решили, что такая раскладка будет наиболее эффективной: пользователь сразу бы понимал, где искать новые буквы, и тратил бы меньше времени на печать.

Но почему они выбрали именно такой вариант? Здесь история происхождения QWERTY становится размытой. Одна популярная теория утверждает, что Шоулзу пришлось пересмотреть раскладку из-за механических изъянов других ранних машинок, отличающихся от того, что сейчас пылится на блошиных рынках и в винтажных магазинах. Шрифтовые планки, соединявшие клавиши и пластинки с символами, были подвешены под бумагой. Если человек слишком быстро нажимал на буквы, чьи планки находились рядом, то деликатная машина зажевывала бумагу. Якобы поэтому Шоулз поменял размещение планок, чтобы отделить самые часто используемые буквы друг от друга.

Теоретически система QWERTY должна максимизировать разделение многих распространенных сочетаний букв. Но на практике клавиши E и R находятся рядом, хотя ER — четвертое самое распространенное сочетание букв в английском языке. Один из ранних прототипов Шоулза решал эту проблему, поменяв местами R и точку, но этот дизайн не дошел до производства. Иначе мы бы получили раскладку QWE.TY.

В 1870-х изобретатель и его сотоварищи заключили производственное соглашение с оружейной компанией Remington, у которой был опыт работы с высокоточными машинами; вероятно, после гражданской войны фирма решила переключиться на что-то более мирное. Машинка Шоулза поступила на рынок по цене $125 (более $3 000 по сегодняшнему курсу) в 1874 году. Итоговый вариант устройства получил более 40 клавиш и совершенно нелогичную раскладку, которая якобы помогала дорогостоящим машинам прослужить дольше.

К 1891-му Remington заявила, что продала более 100 000 QWERTY-машинок по всей стране. Судьба раскладки определилась в 1893 году, когда несколько крупнейших производителей печатных машинок, включая Remington, объединились в фирму Union Typewriter Company и приняли QWERTY как де-факто стандартную схему.

Ходит поверье, что в популяризации QWERTY также сыграла роль бизнес-тактика Remington перед слиянием фирм. Помимо производства печатных машинок компания также предоставляла обучающие курсы — за отдельную плату, разумеется. Машинистам, научившимся печатать на проприетарной раскладке, пришлось бы хранить верность бренду, а компаниям, закупившим машинки Remington, нанимать уже обученных специалистов.

Правда, есть и те, кто сомневаются в том, что QWERTY появилась в результате попытки снизить механический брак. В научной работе 2011 года сотрудники Университета Киото отследили эволюцию клавиатуры печатной машинки, параллельно изучив информацию о первых профессиональных пользователях устройства. Они пришли к выводу, что раскладка QWERTY — ответ на реакцию одной группы людей. А именно, операторов телеграфа, которым нужно было быстро транскрибировать сообщения. Простая алфавитная раскладка казалась им жутко неудобной для перевода сообщений из кода Морзе.

Как бы то ни было, даже сам Шоулз не был уверен, что QWERTY — лучший из возможных вариантов. Несмотря на то, что он продал свой дизайн Remington, изобретатель продолжал искать альтернативные раскладки до конца своей жизни. Последний патент, на клавиатуру XPMCH, он зарегистрировал в 1889-м — за год до смерти.

Однако крупнейшим конкурентом QWERTY стала клавиатура Дворака, появившаяся в 1930-х. Она увеличивала количество слов, которые можно было напечатать с помощью «домашнего» ряда клавиш, где пальцы лежали в расслабленном положении. По сути, это клавиши, которые часто попадаются под руку случайным образом — asjdfkal. sdfjkl. asdfjklasdfjk. Некоторые исследования показали, что пользователи клавиатуры Дворака действительно обладали более высокой скоростью и точностью набора текста. Другие — что эта раскладка не предлагала преимуществ. Но это не сыграло никакой роли, потому что QWERTY слишком закрепилась на рынке.

С появлением первого поколения компьютерных клавиатур у производителей не было механической причины продолжать пользоваться раскладкой — ПК физически не могли зажевать бумагу. Однако миллионы людей уже научились печатать на QWERTY: раскладка получила широкое распространение во всех странах, использующих латинский алфавит.